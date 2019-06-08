شاهد.. إسبانيا تضرب جزر الفارو برباعية في كأس العالم للشباب

تغلب منتخب اسبانيا على نظيره منتخب جزر الفارو بأربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب تورسفولور ضمن الجولة الثالثة من التصفيات

المواهلة ليورو 2020.

سجل اهداف اللقاء سيرجيو راموس وخيسوس نافاس وتيتور غيستسون هدفاً في مرمى خوسيه لويز جايا في

الدقائيق 5،19،33،71 بينما سجل هدف جزر الفارو كليمنت اولسن في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الاسباني النقطة التاسعة يحتل بها صدارة المجموعة السادسة بينما يتذيل جزر الفار ترتيب المجموعة بدون نقاط.

شاهد أهداف المباراة :