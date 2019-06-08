شاهد.. كورتوا يرحب بهازارد بعد انضمامه لريال مدريد

رحب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد الإسباني بمواطنه إيدين هازارد الذي انضم رسميًا إلى صفوف النادي الملكي بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

ونشر كورتوا صورة على حسابه الشخصي

بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، تجمعه بزميله الجديد هازارد، معلقًا عليها " مرحبًا بك في أفضل نادي في العالم".

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، ومن المفترض الإعلان عن الصفقة يوم 13 يونيو القبل على ملعب سانتاياجو برنابيو.

وتزامل الثنائي البلجيكي في صفوف تشيلسي حيث أن كورتوا انضم الموسم الماضي إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي هو الأخر.