إيهاب جلال ينفى رحيله عن المصري

نفى إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، ما تردد عن نيته الرحيل عن تدريب الفريق البورسعيدي مشيراً إلى أن هذا عارٕتماما عن الصحة.
وقال "جلال" إن العلاقة بينه وبين مسئولي إدارة النادي المصري على
قدر كبير من التقدير والاحترام المتبادل، مضيفًا أن عقده ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، مطالبًا جماهير المصري بعدم الالتفات للشائعات التي تسعى إلى إثارة البلبلة .
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