إسبانيا تحقق الانتصار الثالث على التوالي في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإسباني، الجمعة، انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وتغلب المنتخب الإسباني على مضيفه جزر الفاروه بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات.



بادر المنتخب الإسباني بالتقدم بهدفين عن طريق سيرخيو راموس وخيسوس نافاز في الدقيقتين 5 و19.



وقلص منتخب جزر الفاروه النتيجة بإحرازه للهدف الأول في الدقيقة 30 عبر كليمينت أولسن، بعدها بأربع دقائق أحرز المنتخب الإسباني الهدف الثالث بالنيران الصديقة عن طريق كليمينت أولسن بالخطأ في مرماه.



وجاءت الدقيقة 71 لتشهد الهدف الرابع لإسبانيا عن طريق خوسي لويس غايا.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب السويدي على ضيفه المالطي بثلاثية نظيفة، سجلها روبين كايسون و فيكتور كلايسون و أليكسندر إسحاق في الدقائق 2 و50 و81.



وفي مباراة ثالثة، تعادل منتخب النرويج مع ضيفه رومانيا بهدفين لكل منهما.



وأحرز ثنائية النرويج، طارق اليونسي ومارتن اوديجارد في الدقيقتين 56 و70، بينما جاءت ثنائية رومانيا عبر كلاوديو كيسيرو في الدقيقتين 77 و90.



بذلك، تتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن السويد، وجاءت رومانيا ثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن مالطة، وجاءت النرويج خامسة برصيد نقطتين، وأخيرًا جزر فاروه بلا رصيد من النقاط.