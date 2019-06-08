رياضة | ساري يقترب من تدريب يوفنتوس خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يقترب من تدريب يوفنتوس خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، من التعاقد لتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الساعات القادمة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏سكاي سبورت، إن ساري سيكون مدرب اليوفنتوس والإعلان الرسمي سيكون يوم الأحد المقبل.

وسيكون بارزالي لاعب يوفنتوس المعتزل في نهاية الموسم الماضي ضمن الطاقم الفني للفريق مع ساري.

يذكر أن نادي تشيلسي أعلن منذ فترة عن رحيل ماوريسيو ساري من تدريب البلوز.