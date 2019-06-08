رياضة | هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع البلجيكي إيدين هازارد جماهير نادي تشيلسي برسالة خاصة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك عقب الإعلان الرسمي لانتقاله إلى ريال مدريد.

وكتب هازارد، في رسالته عبر موقع "فيسبوك": "الجميع يعلم الآن إنني سأنتقل إلى ريال مدريد، إنه ليس سراً لقد كان حلمي، فلقد حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق بالرغم من الشائعات وحديث وسائل الإعلام -خاصةً آخر 6 أشهر، مغادرة تشيلسي هو أصعب وأكبر قرار اتخذته في مسيرتي، لقد أحببت كل لحظة لي في تشيلسي".

وتابع: "كان عمري 21 عامًا فقط عندما انضممت، لذلك نشأت كرجل ولاعب معكم جميعًا، لقد ساعدتوني في أن أصبح قائداً لمنتخب بلجيكا الوطني، بالطبع كانت هناك أوقات عصيبة، بالنسبة للفريق ككل وبالنسبة لي شخصيًا، فهذه كرة قدم احترافية، ومع ذلك، فإن كرة القدم بالنسبة لي تدور حول امتلاك كرة عند قدمي، وممارسة العب والاستمتاع بكل لحظة، ونحن محظوظون لأن نلعب هذه اللعبة الجميلة، وهذه هي نصيحتي دائمًا لأولئك الذين يطلبون نصيحتي! العب كرة القدم واستمتع!".

وأكمل: "حتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد، حاولت أن أبذل قصارى جهدي وهذا بفضل دعمكم الرائع، هذه الروح القتالية والرغبة ورفض الاستسلام أبدًا جزء من الثقافة هنا في تشيلسي وهي تأتي منكم مباشرةً".

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وأشار: "عندما أفكر في اللحظات المميزة التي عشتها بقميص تشيلسي، هناك الكثير، نحن محظوظون بالفوز بمباريات أكثر مما خسرنا، أولئك الذين يعرفونني يفهمون أنه ليس لي أن أدرج ما فزت به، كل ما يمكنني قوله هو أن كل جائزة كفريق وكفرد كانت لا تصدق، في أحد الأيام، سأكون قادرًا على الجلوس والتحدث أو الضحك بفخر بركلة الجزاء التي أهدرها والتي وضعت برأسي للفوز بالدوري أمام بالاس أو تلك الأهداف ضد توتنهام أو أرسنال أو ليفربول".

وأردف: "الذكريات حية للغاية بسبب الأجواء والمناسبات وآمل أن تتذكرها دائمًا بكل فخر، كما أفعل، سواء كان ذلك بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سندرلاند ليلة الثلاثاء، أو في روسيا يوم الخميس، أو بالطبع كل لعبة في الستامفورد بريدج- الجميع دائما يدعمني ويشجعني على لعب كرة القدم".

واستطرد: "لدينا العديد من اللاعبين الرائعين وكانت لحظات فخري دائمًا جزءًا من الفريق، لقد فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري الأوروبي وأوروباليج وبريميرليج كأسرة واحدة، دائمًا ما يكون لي تشيلسي وخاصة معجبي تشيلسي، وسأبحث عن نتائجكم في الموسم المقبل، آمل أن نتعادل مع بعضنا البعض في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وكل موسم حتى نلتقي مرة أخرى".

واختتم: "قبل أن أذهب، أخيرًا، شكرًا للجميع في النادي على جهدهم الهائل الذي عشناه في كل لحظة، إلى جميع زملائي السابقين، سوف نقول وداعنا في الوقت المناسب، لكن يجب أن أشكر المالك السيد أبراموفيتش ومجلس إدارته لمساعدتي في تحقيق حلمين أولهما في أن أصبح لاعبًا لتشيلسي، والثاني أن أصبح لاعباً في ريال مدريد".