اخبار الرياضه

رياضة | نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن واقعة تحرش أحمد أحمد رئيس الـ"كاف"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن واقعة تحرش أحمد أحمد رئيس الـ"كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مفاجأة عن اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بواقعة الجنسي عقب مثوله للتحقيق أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على اتهامات التحرش الجنسي في كرة القدم، بعدما رصدت العديد من الوقائع منذ بداية العام ولكن يعد واقعة اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي هي الأولى لأحد رؤساء الاتحادات القارية الست لكرة القدم، طوال تاريخ الاتحاد الدولي "فيفا".

Advertisements

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي قد أنكر اتهامات التحرش من قبل عدد من السيدات منذ تولية منصبه بعد الكاميروني عيسي حياتو عام 2017.

وكان أشهر اتهام موجه لرئيس الاتحاد الإفريقي من مريم دياكيتيه مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد المالي لكرة القدم، والتي قالت إنها طردت من عملها، بسبب رفضها محاولات أحمد أحمد بالتقرب منها.

واضافت دياكيتيه البالغة من العمر 34 عامًا، أن أحمد أحمد رفض استمرارها في العمل لأنها لم تقبل الزواج منه بعدما أبلغها بذلك بشكل واضح سريح خلال احدي مؤتمرات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المغربية الرباط عام 2017.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا