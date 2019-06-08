رياضة | نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن واقعة تحرش أحمد أحمد رئيس الـ"كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن واقعة تحرش أحمد أحمد رئيس الـ"كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مفاجأة عن اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بواقعة التحرش الجنسي عقب مثوله للتحقيق أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على اتهامات التحرش الجنسي في كرة القدم، بعدما رصدت العديد من الوقائع منذ بداية العام ولكن يعد واقعة اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي هي الأولى لأحد رؤساء الاتحادات القارية الست لكرة القدم، طوال تاريخ الاتحاد الدولي "فيفا".

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وكان رئيس الاتحاد الإفريقي قد أنكر اتهامات التحرش من قبل عدد من السيدات منذ تولية منصبه بعد الكاميروني عيسي حياتو عام 2017.