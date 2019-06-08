رياضة | راموس يحقق رقما قياسيا مع المنتخب بعد الفوز على جزر فارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحقق رقما قياسيا مع المنتخب بعد الفوز على جزر فارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز على منتخب جزر فارو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا.

وحقق سيرجيو راموس رقما قياسيا بعد فوز منتخب بلاده، حيث أصبح اكثر لاعباً في تاريخ المنتخبات تحقيقا الانتصارات برصيد 122 فوز.

ويأتي ترتيب اللاعبين الاكثر فوزا كالتالي :-

- ايكر كاسياس 121 فوز.

Advertisements

- تشافي 100 فوز.

- انيستا 96 فوز

- أحمد حسن 95 فوز

- تورام 94 فوز .

- كريستيانو رونالدو 92 فوز.