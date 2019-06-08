رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا يحدد صفقته الجديدة ويقرر بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا يحدد صفقته الجديدة ويقرر بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة، والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 / 6/ 2019:

عاجل.. برشلونة يوافق على بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو

اقترب اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب نادي برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ايسبورتي انترتيفو الكتالونية، إلى أن كوتينهو سوف ينضم إلى نادي تشيلسي مقابل 125 مليون يورو، وأن البلوز في انتظار الاستئناف ضد عقوبة عدم إبرام التعاقدات.

ووافق البارسا على رغبة كوتينهو بالرحيل عن الفريق في الموسم المقبل، ولكن كان شرط برشلونة وجود عرض مادي قوي لبيع اللاعب.

بوفون مطلوب في برشلونة

أكد تقارير صحفية على أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون والذي رحل مؤخراً عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على رادار نادي برشلونة ليلعب دور الحارس البديل.

ووفقا لما ذكرته شبكة سكاي إيطاليا، أن النادي الكاتالوني تواصل مع بوفون ليعرب له عن اهتمامه بالحصول على خدماته.

وأوضحت: "البلوجرانا" قد يستغني هذا الصيف عن حارسه الهولندي البديل ياسبر سيليسن".

ويعد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي للبرسا.

ويمتلك بوفون عرضا آخر من فنربخشة التركي، إضافة لأندية أخرى من ألمانيا والصين.

نيمار يحسم مصيره بين برشلونة وريال مدريد

رفض نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا من ريال مدريد الإسباني على أمل العودة إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات قائد منتخب البرازيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قدم له عرضا ”تاريخيا” سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم وسيتلقى بموجبه اللاعب الراتب الأكبر بين لاعبي كرة القدم، إلا أن اللاعب رفض تماما الانتقال لريال مدريد من أجل العودة إلى برشلونة

جدير بالذكر أن نيمار رحل عن فريق برشلونة في صيف 2017 نحو فريق باري سان جيرمان في صفقة كانت الأضخم في سوق انتقالات اللاعبين حيث تعدت 222 مليون يورو.

برشلونة ينقذ موسمه في الميركاتو الصيفي.. 4 صفقات من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريق برشلونة قاموا بتحديد 4 صفقات نارية للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الكاتالوني.

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وكان البلوجرانا قد أعلن رسميًا في يناير الماضي عن أول صفقات الموسم الجديد، بالتعاقد مع فرينكي دي يونح، لاعب وسط أياكس الهولندي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن جريزمان ودي ليخت ضمن 4 صفقات مميزة يسعى برشلونة لضمها.

وفي حالة انضمام دي ليخت، سيكون على برشلونة رحيل أومتيتي، وإعارة توديبو على أقل تقدير، بالإضافة للدفاع والرقم 10، هناك مركزين المهاجم ليكون هناك بديل لسواريز، بجانب ظهير أيسر.

برشلونة يخطط لحسم صفقة مميزة من مانشستر يونايتد

تبحث إدارة نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية عن مهاجم قوي يحل مكان الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تراجع مستواه كثيراً.

وذكرت صحيفة "سبورت" عبر غلافها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن الخطة "ب" هي راشفورد البديل رقم "9" الذي يمكن أن يتألق بقميص البارسا.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن البارسا اتصل بمسؤولي مانشستر يونايتد للاستفسار عن إمكانية التوقيع مع راشفورد في حال فشلت الخيارات الأخرى.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن مفاوضات البارسا مع راشفورد هي عملية معقدة، لكن النادي الكتالوني يمكن أن يسهلها عبر علاقته الجيدة مع مانشستر يونايتد.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يريد إبعاد البلجيكي روميلو لوكاكو ويعتمد على الانجليزي ماركوس راشفورد أساسياً في الموسم الجديد.

برشلونة يتراجع عن ضم "ميسي اليابان"

أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني قرر الإنسحاب من مفاوضات الياباني تاكي كوبو نجم نادي طوكيو والملقب بميسي اليابان هذا الصيف.

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة تراجع عن ضم "كوبو" بسبب المطالب المالية المرتفعة وأصبح باريس سان جيرمان الأقرب لضم اللاعب.

وتجدر الاشارة أن كوبو كان لاعباً بصفوف نادي برشلونة من قبل أن يتركه في عام 2015 بسبب عقوبة الفيفا وقتها.

برشلونة يحدد صفقته القادمة

أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن مسئولو نادي برشلونة يسعون بقوة للتعاقد مع لاعب نادي ارسنال الانجليزي، الدولي البوسني سياد كولاسيناك.

ويريد النادي الكاتلوني ضم اللاعب ليكون بديلا لجوردي ألبا الذي ليس له بديل حقيقي.

ويتمتع كولاسيناك بإمكانيات ممتازة في الأدور الهجومية، ولكن يعيبه المستوى غير المقنع في الأدوار الدفاعية.

يذكر أن كولاسيناك البالغ من العمر 25 عاماً، قد إنضم إلى ارسنال في صيف 2017 قادماً من نادي شالكة الألماني في صفقة إنتقال حر.