رياضة | الكشف عن قيمة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قيمة انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن قيمة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي إلى ريال مدريد الإسباني.
ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن صفقة هازارد اُغلقت مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو متغيرات، لصيبح أغلى انتقال للاعب بلجيكي.
وكان ريال مدريد قد أعلن مساء اليوم توصله لاتفاق مع تشيلسي لضم هازادر لمدة ٥ مواسم على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو في ملعب سانتياجو برنابيو بعد خضوعه للفحص الطبي.