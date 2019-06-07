انت الان تتابع نادال يقسو على فيدرر ويبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للمرة 12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نادال يقسو على فيدرر ويبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للمرة 12

قبل مباراة الدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة كان الحديث كله يدور عن الأرقام والإحصاءات المذهلة ولكن بمجرد دخول روجر فيدرر ورفائيل نادال إلى أرض الملعب اليوم الجمعة تحول الاهتمام إلى متابعة قدرات الثنائي الأسطوري الاستثنائية. وفرض نادال أسلوبه وتفوق به على لياقة فيدرر وتوقيتاته شبه المثالية ليتأهل اللاعب الإسباني لنهائي رولان جاروس للمرة رقم 12 بعد الفوز بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2.

ولم يخسر اللاعب الإسباني من قبل أمام فيدرر في خمس مواجهات سابقة في فرنسا المفتوحة لكنه لم يهزم منافسه السويسري في آخر خمس مواجهات بينهما بشكل عام في آخر خمس سنوات.

واستفاد نادال كثيرا من الرياح التي هبت على ملعب فيليب شاترييه ما قاد اللاعب الإٍسباني لتحقيق انتصاره في واحدة من أكثر المواجهات التي فرض فيها نادال هيمنته في إحدى البطولات الأربع الكبرى على غريمه السويسري منذ خسارة فيدرر 6-1 6-3 6-صفر في رولان جاروس أيضا في 2008.

وقال نادال "الأمر لا يصدق أبارك لروجر قدرته على اللعب بهذا المستوى وهو يبلغ 37 عاما.

Advertisements

"ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ التنس. يسعدني أن ألعب في مواجهته. الظروف الجوية كانت صعبة في وجود رياح قوية. أشعر بسعادة كبيرة بالعودة إلى النهائي في رولان جاروس الذي أعتبرها اهم بطولة في مسيرتي الرياضية".

وبهذا الانتصار يقترب نادال من الرقم القياسي المسجل باسم فيدرر بالتتويج 20 مرة في البطولات الأربع الكبرى وحقق نادال 17 لقبا.

وربما سيحتاج نادال للفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والذي أحرز 15 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ويلعب ديوكوفيتش حاليا مع النمساوي دومينيك تيم المصنف الرابع في مباراة الدور قبل النهائي الثانية.