شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. هازارد ينتقل إلى ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، الجمعة، تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وافق ريال مدريد وتشيلسي على نقل اللاعب إدن هازارد، ويرتبط اللاعب بالنادي خلال الفصول الخمسة المقبلة ، حتى 30 يونيو 2024».

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وأوضح النادي أنه سيتم تقديم هازارد كلاعب جديد لنادي ريال مدريد يوم الخميس 13 يونيو في ملعب سانتياجو بيرنابيو ، بعد اجتياز الفحص الطبي ذي الصلة.

وخاض هازارد 352 مباراة بقميص البلوز، وسجل 110 أهداف ، وهو تاسع أفضل الهدافين في تاريخ النادي على الإطلاق.

وقالت مديرة تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: «على الرغم من الحزن فإننا نقول وداعًا لإيدن وقد أوضحنا له تمامًا أن النادي تمنى له البقاء، ونحن نحترم القرار الذي اتخذه لتحدي جديد في بلد مختلف و تابع حلم طفولته باللعب مع ريال مدريد».

وتابعت: «الذكريات التي يتركها لنا لن تتلاشى، لقد وفر لجميع الذين شاهدوا تشيلسي أداء رائعا والعديد من المباريات المميزة، ولهذا نشكر هازارد بشدة، لقد كان محترفًا طوال فترة وجوده في النادي، وهو فرد رائع للتجول والعمل معه، ونحن نتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في ستامفورد بريدج في المستقبل».

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