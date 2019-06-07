شكرا لقرائتكم من مسئولى الأهلى لـ"لاسارتى": اكسب الدورى وبيراميدز وكمل الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة داخل النادى الأهلى تطورا كبيرا فى العلاقة بين مسئولى الأحمر والأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأحمر، حول رحيله أو بقائه مع الفريق فى الموسم المقبل.

وعلم "الخليج 365" أن مسئولى الأهلى أبلغوا المدرب الأوروجوايانى، بإمكانية بقائه مع الفريق للموسم المقبل واستكمال ما بدأه مع المارد الحمر، ولكن بشرط واحد وهو الفوز بالدورى الذى بات قريبا جدا من القلعة الحمراء، والفوز على بيراميدز فى كأس مصر.

ويأتى هذا التحول من جانب مسئولى الأحمر فى حسم مصير مارتن لاسارتى نظرا لضيق الوقت بين انتهاء الموسم وبدء الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما يصعب من مهمة استقام مدرب جديد لقيادة الفريق فى الموسم المقبل.