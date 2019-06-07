خالد جلال يطالب الجهاز الطبى بتقرير عن حالة مصطفى فتحى...

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جدة - عمرو شويل يخوض مصطفى فتحى برنامج تأهيلى فى الوقت الحالى تمهيداً للعودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض، وطالب خالد جلال المدير الفنى للفريق من الجهاز الفنى تقريرًا عن اللاعب .
ويرغب خالد جلال فى الاستعانة بمصطفى فتحى بداية من عودة تدريبات الفريق الأبيض .
وجاءت رغبة خالد جلال فى الاستعانة بفتحى لوضع برنامجا له للوصول إلى أفضل جاهزية خلال فترة توقف الدورى الحالية حتى يتواجد مع الأبيض فى الثلاث مواجهات المتبقية للأبيض بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.
وكان مصطفى فتحى قد خضع لجراحة فى الركبة بألمانيا ثم خاض برنامجا تأهيليا بعد ذلك من أجل تجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض خلال الشهر الجارى.
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