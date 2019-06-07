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شكرا لقرائتكم بعد تصدر راموس.. تعرف على ترتيب أحمد حسن بقائمة عظماء الفوز الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انفرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بالرقم القياسى كأكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات مع منتخب بلاده فى التاريخ، عقب الفوز الذى حققه لاروخا أمام جزر فاروه بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بتصفيات يورو 2020.
ورفع راموس رصيده إلى 122 انتصار دولى مع منتخب إسبانيا وهو رقم لم يصل إليه أى لاعب فى تاريخ كرة القدم مع كل المنتخبات من قبل.
وبالفوز فى مباراة اليوم تفوق راموس على زميله السابق فى منتخب إسبانيا، إيكر كاسياس، والذى حقق 121 انتصارا فى 167 مباراة دولية، وتحقق ذلك منذ سبع أعوام حين فازت إسبانيا على كوريا الجنوبية وديا.
وجاء أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى وعميد لاعبى العالم فى المركز الخامس بقائمة الكثر تحقيقًا للانتصارات مع منتخب بلاده وأكثر لاعب من خارج منتخب إسبانيا تحقيقًا للفوز الدولى عبر التاريخ.
وجاء ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقًا للانتصارات الدولية كالتالي:
راموس - إسبانيا - 122 انتصارا
تشافى - إسبانيا - 100 انتصارا
إنييستا - إسبانيا - 96 انتصارا
أحمد حسن - مصر - 95 انتصارا
ليليان تورام - فرنسا - 94 انتصارا
Lilian_Thuram
كريستيانو رونالدو - البرتغال - 92 انتصارا
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