شكرا لقرائتكم بعد تصدر راموس.. تعرف على ترتيب أحمد حسن بقائمة عظماء الفوز الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بالرقم القياسى كأكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات مع منتخب بلاده فى التاريخ، عقب الفوز الذى حققه لاروخا أمام جزر فاروه بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بتصفيات يورو 2020.

ورفع راموس رصيده إلى 122 انتصار دولى مع منتخب إسبانيا وهو رقم لم يصل إليه أى لاعب فى تاريخ كرة القدم مع كل المنتخبات من قبل.

وبالفوز فى مباراة اليوم تفوق راموس على زميله السابق فى منتخب إسبانيا، إيكر كاسياس، والذى حقق 121 انتصارا فى 167 مباراة دولية، وتحقق ذلك منذ سبع أعوام حين فازت إسبانيا على كوريا الجنوبية وديا.