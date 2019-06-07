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جدة - عمرو شويل هل سقط الزمالك فى بئر حرس الحدود بسبب هذه الصورة؟

سقط نادي الزمالك فى بئر حرس الحدود وتعادل ايجابيًا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما فى الدوري المصري الممتاز.

وفى خضم هذا التعادل الايجابي الذى دفع القلعة البيضاء للابتعاد قليلًا عن حسابات لقب الدوري المصري لحساب الغريم التقليدى النادي الأهلي كشف صورة تم التقاطها ونشرها من قبل الموقع الرسمى للنادي الأبيض تكشف فيها قيام خالد جلال بشرح السلبيات التى يقع فيها اللاعبون بالمباريات وأهدافه من المواجهة قبل اقامتها بفترة كافية، ما كشف طريقة اللعب من خلال وضع اللاعبين فى الصورة والجانب الهجومى الذى سيعتمد عليه خلال المباراة المقبلة.

وتحتفظ الأندية الكبرى بسرية تامة على تدريبات الفريق وخطط اللعب وطريقة شرح المدربين حتى تبتعد عن قيام المنافس بدراسة ما قام بشرحه من خلال توضيحات الصورة ونقلها للاعبين ومن ثم اللعب على نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض.

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ويسعى نادى الزمالك للفوز على الجونة والإسماعيلي والأهلى للتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خاصة وأن خلاف هذه النتيجة سيودع المنافسة على اللقب الموسم الحالي.