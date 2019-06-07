نتيجة مباراة العراق وتونس الودية اليوم الجمعة 7 يونيو 2019، تأتى هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب تونس لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو، حيث يشارك منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة التى تقام مبارياتها فى مدينة السويس و تضم معها أنجولا ومالي وموريتانيا، كما يستعد منتخب العراق لخوض تصفيات كأس العالم القادمة، مباراة الليلة سوف تقام فى مدينة رادس بتونس، و من المنتظر أن يشارك على معلول نجم منتخب تونس المحترف فى الأهلى المصرى.

موعد مباراة العراق وتونس

مشاهدة مباراة العراق وتونس بث مباشر اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية و العراق، الثامنة مساء بتوقيت تونس، العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق و تونس

مباراة تونس و العراق مذاعة على قنوات بى ان سبورت الرياضية على beIN SPORTS HD 3، يعلق عليها المعلق التونسى حفيظ دراجى، كما تذاع أيضا على القناة التونسية الرياضية، و قناة العراق الرياضية.

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بدأت أحداث المباراة بين منتخب تونس و العراق

بعد مرور ثلاث دقائق منتخب تونس تقدم بهدف

الدقيقة العاشرة تونس تتقدم بهدف حتى الان

الدقيقة 67 النتيجة تقدم تونس بهدفين مقابل هدفين

نتيجة مباراة تونس و العراق تقدم تونس 2/0