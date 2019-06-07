نهاية نتيجة مباراة العراق وتونس الودية اليوم 7-6-2019

انتهت نتيجة مباراة العراق وتونس اليوم الودية، بفوز المنتخب التونسي، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وسجل أهداف تونس في المواجهة، كل من اللاعب وهبي الخزري في تمام الدقيقة الرابعة من المواجهة،وفي الدقيقة 29 من المباراة سجل بسام ثاني أهداف توس اليوم، لتنتهي المواجهة بفوز نسور قرطاج بنتيجة هدفين دون رد.

تفاصيل نتيجة مباراة العراق وتونس الودية الان

الآن دخول لاعبي تونس والعراق إلى أَرضية الملعب من أجل الإحماء.

نهاية لاعبي الفريقين من الإحماء والعودة إل غرف الملابس.

دخول الاعبين من جديد إلى أرضية الملعب.

الآن النشيد الوطني للمنتخبين.

بداية مشاهدة مباراة العراق وتونس الودية الآن

هدف منتخب تونس الأول، عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة الرابعة من المواجهة.

الدقيقة الرابعة والعشرون من المباراة، تقدم تونس على العراق بهدف دون رد.

ثاني أهداف منتخب تونس عن طريق اللاعب باسم في الدقيقة التاسعة والعشرون من المباراة.

نهاية شوط المباراة الأول.

انتهت نتيجة مباراة العراق وتونس الودية في مجريات شوط اللقاء الأول، بتقدم منتخب تونس بهدفين دون رد.

بداية شوط المباراة الثانى

نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي على العراق بهدفين دون رد.

نقدم لكم معلومات وتفاصيل موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة، التي يخوضها المنتخبين من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية القادمة، من بينها وأهمها موعد مباريات كأس إفريقيا 2019، التي ستنطلق في الشهر الحالي بالجمهورية المصرية، وفي الأسفل ستجدون موعد لعبة مباراة العراق وتونس وتوقيت المباراة.

موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة

تما الإعلان أنه موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 7 يونيو 2019، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي برادس، وستنطلق متابعة مباراة تونس والعراق، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي الذي يصادف الساعة السابعة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الثامنة مساءا، بتوقيت مصر، وفي التاسعة لييلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العرق وتونس مباشرة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس مباشرة، من المنتظر أن تكون أولا هي قناة العراق الرياضية، بجانب تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة، وفي حالة تواجد المزيد من القنوات الناقلة لمباراة تونس والعراق سنقدمها لكم فتابعونا.

طريقة متابعة لعبة العراق وتونس الودية

ودائما مع القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس الودية، حيث تما الإعلان من طرف مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، أنها ستقوم بعرض مشاهدة مباراة العراق وتونس الودية مباشرة على قناة بي إن hd 3 المشفرة، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة المعلق حفيظ الدراجي.

في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة العراق وتونس الودية اليوم.

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