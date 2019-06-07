رسميًا.. ريـال مدريد يعلن ضم هازارد من تشيلسى 5 سنوات

كتب أحمد عصام
أعلن نادى ريـال مدريد الإسبانى رسميا اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم البلجيكى ايدين هازارد قادما من تشيلسى الإنجليزى لمدة 5 مواسم مقبلة.
ونشر الريال بيانا رسميا عبر موقعه الرسمى قال فيه: "توصل ريال مدريد وتشيلسى لاتفاقٍ يقضى بانتقال اللاعب هازارد للفريق، بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة، سيرتبط اللاعب مع النادى بعقدٍ للسنوات الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2024".
ومن المقرر أن يتم تقديم هازارد إلى جماهير ريال مدريد الخميس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.
ولم يعلن النادى عن القيمة المالية للصفقة لكن الصحافة...
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