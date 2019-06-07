برشلونة يعرض على بوفون منصب الحارس الثاني للفريق

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني و بإيعاز من المدرب إرنستو فالفيردي تقدمت بعرض للحارس الإيطالي جيان لويجي بوفون للانضمام إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة ليكون حارساً احتياطياً للحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

وبحسب ما اورده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي المهتم بانتقالات اللاعبين ، فإن بوفون تلقى عرضاً مغرياً للعب في نادي برشلونة بعد إعلان انفصاله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب له موسماً واحداً بعد رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي.

Advertisements

و يأتي اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم كونه يبحث عن حارس احتياطي لتير شتيغن يتمتع بخبرة كبيرة و جاهز لتقديم الإضافة الفنية اللازمة عندما يحتاجه الفريق ، خاصة ان إصابة الحارس الألماني و غيابه عن بعض المباريات خلال الموسم الجاري ، جعلت المدرب فالفيردي يتأكد من حاجته لحارس متميز يملك خبرة كبيرة ، كما ان الوضعية القانونية لبوفون تحفز إدارة النادي على التعاقد معه مجاناً ، مع الإشارة بأن انضمام بوفون للفريق الكتالوني سيعزز من فرصته في إحراز لقب دوري ابطال اوروبا الذي استعصى عليه طوال مسيرته الطويلة.

ويسعى برشلونة في التعاقد مع بوفون إلى تكرار سيناريو فيكتور فالديز و بينتو خلال عهد المدرب بيب غوارديولا وسيناريو التشيلي كلاوديو برافو و الألماني تير شتيغن في عهد المدرب لويس انريكي ، و كلا السيناريوهين كان لهما تأثير إيجابي في تقليص عدد الاهداف التي دخلت مرمى الفريق الكتالوني.

يشار بأن نادي فناربتشه التركي قد ابدى اهتمامه بالتعاقد مع بوفون بالإضافة إلى عدد من الأندية الإيطالية يتقدمها بريشيا وروما ولاتسيو وجنوى الراغبة في استغلال رغبة اللاعب بالعودة لإيطاليا بدلا من خوض تجربة خارجية جديدة.