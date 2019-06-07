4 أندية محلية تغازل "خليفة" حسام غالى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي عربي بدر لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، 4 عروض من أندية محلية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وظهر عربي بدر بشكل جيد مع فريق الشباب وتم تصعيده للفريق الأول فترة طويلة وأشاد الجهاز الفني بقدراته الفنية ويراه البعض "خليفة" حسام غالي قائد الفريق السابق. وتبدو حظوظ عربي بدر في الرحيل عن النادي الصيف المقبل على سبيل الإعارة قوية لرغبة الجهاز الفني للأهلي في اكتساب اللاعب خبرات اللعب في الدوري الممتاز على أن يعود بعدها للقلعة الحمراء كما حدث مع أكثر من لاعب أبرزهم ناصر ماهر.

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