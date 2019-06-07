سوبر كورة.. رسالة حمراء تجدد عقد لاسارتى مع الأهلى لمدة موسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة داخل النادى الأهلى، تطورا كبيرا فى العلاقة بين مسئولى الأحمر والأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر، حول رحيله أو بقائه مع الفريق فى الموسم المقبل.

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