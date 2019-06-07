شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 7 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 7 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات للعودة إلى التدريبات وبعض الأمور الخاصة بصفقات الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يُفضل خوض معسكر عربى بسبب الوديات استعدادًا لحسم الدورى

يفضل مسئولو الزمالك، خوض الفريق الأبيض لمعسكر فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى ستتم إقامتها استعدادًا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

ويأتى تفضيل مسئولو الزمالك بالتشاور مع الجهاز الفنى للفريق خاصة أن الفريق سيتمكن من خوض وديات بمستوى متدرج تجهز الفريق بأفضل صورة قبل مباريات حسم لقب الدورى حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بالـ3 مواجهات المتبقية له للتتويج بلقب البطولة.

استقرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، على فتح خطوط المفاوضات فى الفترة المقبلة، من أجل ضم إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود، الذى تألق مع فريقه هذا الموسم بشدة، والذى يقضى فترة إعارة ضمن صفوف الحرس حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك من المحلة.

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وستتفاوض إدارة النادى الأبيض مع إدارة حرس الحدود خلال الفترة المقبلة، بصورة مبدئية حول ضم اللاعب فى فترة الانتقالات القادمة، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب الصاعدة فى الدورى الممتاز هذا الموسم، وهى السياسة التى ترغب إدارة قطاع الكرة فى تطبيقها بضم المواهب الصاعدة فى الدورى مع لاعبًا أو اثنان من أصحاب الخبرات؛ حتى يكون هناك إحلال وتجديد للفريق بشكل دائم.

أيمن حفنى يتراجع عن فكرة الرحيل عن الزمالك بسبب خالد جلال قرر أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، التراجع عن فكرة الرحيل عن الفريق الأبيض بعدما طلب فى وقت سابق من مجلس إدارة النادى السماح له بخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل بعد تضاؤل نسبة مشاركته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق.

وجاء تراجع حفنى عن الرحيل بعدما تولى خالد جلال مسئولية قيادة الزمالك بعد رحيل جروس حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب إنه تلقى عروض محلية ولكنه قرر الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل جروس.

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