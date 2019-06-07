سوبر كورة يكشف دور "نجم الدكة" فى حسم صفقة حسام حسن مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادي الأهلي لضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الأحمر خاصة مع ارتفاع فرص رحيل المغربي وليد آزارو مهاجم الأحمر.

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