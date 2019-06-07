شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم حرس الحدود مطلوب في الدوري البلجيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادي يسترلو البلجيكي عرضا رسميا الى حرس الحدود من أجل التعاقد مع النيجيري إيدو موسيس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وتواصل مسئولي النادي البلجيكي مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب،من أجل الظفر بخدماته بعد ان اقتنعوا بمستواه الفني والبدني،ويرتبط موسيس بعقد ساري مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

وقدًم موسيس مستوي مميز للغاية مع حرس الحدود في الموسم الجاري وساهم بقوة في بقاء الحدود في الدوري الممتاز كما انه اعتلي صدارة هدافى ناديه حيث تمكن من أحراز 10 أهداف فى 32 مباراة فى الدورى الممتاز وكأس مصر .