شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار المصرى يفتح القسطنطينية بـ"جول".. شاهد "شوكة الدراويش" بعيون سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطع نجم اللاعب المصرى الموهوب، فاروق حسين "شوكة" فى الملاعب التركية، بعدما أدهش الجميع أثناء مشاركاته مع فريق الشباب بنادى جلطة سراى، وأظهر إمكانات فنية ومهارية فذة، جعلت الأوروبيين يلقبونه بـ"نيمار المصرى". لمشاهدة مهارات وإمكانات نيمار المصرى اضغط هنا..

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