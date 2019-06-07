الاتحاد السكندري يختبر الناشئين الجدد منتصف الشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراء اختبارات الناشئين الجدد من مواليد 1998 وحتى 2010، يوم 15 يونيه الجاري على ملاعب النادى بسموحه . Advertisements وتم تحديد سعر الاستمارة بـ 75 جنيه لأعضاء النادى و 100 جنيه لغير الأعضاء. وعلى الرغم من عدم تشكيل رئيس للقطاع او جهاز ادارى ومدربين إلا انه تم الاتفاق على موعد الاختبارات ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة من أبناء النادى للاشراف على الاختبارات لحين الاستقرار على رئيس للقطاع.

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