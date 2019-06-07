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هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  فازت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

وحصدت هداية البرونزية بعد خسارتها بصعوبة مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-١. و قد افتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور ال ٣٢ على لاعبة صربيا بنتيجة ٩-١، ثم تفوقت في دور ال ١٦ على لاعبة كرواتيا بنتيجة ٩-١، و حققت مفاجأة كبيرة بالفوز في دور ربع النهائي على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة ٦-صفر.

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وتعد هذه الميدالية بداية جيدة لصاحبة برونزية اولمبياد ريو فهي أول ميدالية لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -٦٧ كجم بدلا من ميزان -٥٧ كجم.

 

 

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