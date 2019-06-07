شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال لجماهير بورسعيد: لا تلتفتوا للشائعات و مستمر مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، عدم صحة الشائعات التي تحدثت في الفترة الأخيرة عن اتجاهه للتعاقد مع عدد من أندية الدوري الممتاز بسبب سوء العلاقة بينه وبين مجلس إدارة النادي المصري ، مؤكداً أن هذا الأمر عارٕ تماماً عن الصحة ، مشيراً أن العلاقة بينه وبين مسئولي مجلس إدارة النادي المصري على أعلى مستوى من التقدير والإحترام المتبادل، مضيفاً أن عقده ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل ، مطالباً جماهير المصري بعدم الالتفات للشائعات التي تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق داخل الأوساط الجماهيرية.

وأشار ايهاب جلال في تصريحات صحفية، لتقديره الكبير للنادي المصري وجماهير بورسعيد التي يلاقي منها كل التقدير والاحترام وهو الأمر الذي دفعه لقضاء أجازة العيد مع أسرته ببورسعيد بسبب الراحة النفسية الكبيرة التي يجدها في بورسعيد والترحيب الكبير من جماهير المصري وأعضاء مجلس إدارته.

ونفى جلال ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي المصري بسبب التعاقدات الجديدة ، مؤكداً أنه لم يتحدث مع مسئولي المصري في هذا الشأن خلال الفترة الماضية والتي شهدت أداءه لفريضة العمرة ، مضيفاً أنه سيجتمع الأثنين المقبل مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية للاتفاق على الخطوط العريضة للإعداد للموسم الجديد والذي يسعى من خلاله المصري للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها خاصة بعد نجاح الفريق في حصد المركز الرابع ببطولة الدوري.