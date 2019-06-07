الكورة فى ملعب صلاح محسن: اشتغلت نجار وعندى فوبيا من البحر والقطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفقة القرن هكذا وصف عشاق الساحرة المستديرة صفقة انتقال صلاح محسن من إنبي للأهلى، بعد تخطي الصفقة حاجز الـ37 مليون جنيه، ليفتح الباب أمام العديد من الصفقات القياسية الأخرى أبرزها صفقة ضم الأهلى لحسين الشحات من العين الإماراتي.

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