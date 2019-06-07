رسمياً.. ريال مدريد يعلن ضم هازارد حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نجاحه في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد ممتد حتى صيف عام 2024.
وكان هازارد قد أعلن رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم المنصرم (2018-2019) دون الكشف عن وجهته المقبلة، قبل أن يعلن نادي ريال مدريد رسمياً أنه الفائز بخدمات النجم البلجيكي.
ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي لخمس مواسم قادمة، ليظل نجم تشيلسي السابق لاعباً ملكياً في مدريد حتى يوم 30 يونيه 2024.
وأعلن ريال مدريد أن إدين هازارد سيتم تقديمه للجماهير رسمياً في ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم 13 يونيو المقبل، بعد إجراء الفحوصات الطبية.
وتوج إدين هازارد مع تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي بعد التغلب على أرسنال (4-1) في المباراة النهائية، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة ثالث ليمنح رجال ساري لقبهم الوحيد في موسم صعب.
وعلى المستوى الفردي حقق إدين هازارد جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، والتي قُدمت للمرة الثانية فقط في تاريخ البريميرليج، بعد أن فاز بها مواطنه كيفين دي بروين في الموسم الأول لها (2017-2018).
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