مصدر لـ"الخليج 365": الزمالك مهتم بهداف الدوري الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن وجود اهتمام داخل الفريق بالتعاقد مع زكريا نعيجي مهاجم فريق بارادو وهداف الدوري الجزائري، لخلافة المغربي حميد أحداد.

وأوضح مصدر من داخل نادي الزمالك في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة أن النادي يتابع باهتمام شديد زكريا نعيجي من أجل دعم خط هجومه في الصيف القادم، بدلًا من حميد أحداد الذي اقترب من الرحيل.

وطلب حميد أحداد من وكيل أعماله خلال الساعات الماضية إبلاغ الزمالك برغبته في الرحيل عن النادي، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بعدما لعب 10 مباريات في الدوري الممتاز ولم يسجل أي هدف.

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وذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، أن الشروط المالية فقط هي التي تفصل حميد أحداد عن العودة إلى بلاده من خلال الرجاء.

ويأمل الزمالك في ضم نعيجي صاحب الـ24 عامًا من أجل دعم خط الهجوم خاصة وأنه استطاع أن يسجل في الموسم الحالي بالدوري الجزائري 20 هدفًا خلال 30 مباراة، وهو أكثر من نصف عدد أهداف فريقه في البطولة.

ويمتلك الزمالك في خط الهجوم الدولي المغربي خالد بوطيب الذي انضم للفريق في يناير الماضي وسجل 4 أهداف خلال 11 مباراة بالدوري.