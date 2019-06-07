    عاجل: البلجيكي هازار من تشلسي الى ريال مدريد حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي لخمسة مواسم حتى نهاية حزيران/يونيو 2024. ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاما) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق “البلوز” في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

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