سولشار يبرم أولى تعاقداته مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الجناح الدولي الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي (الدرجة الأولى)، في أول تعاقد للمدرب النروجي أولي غونار سولشار تحضيراً للموسم المقبل.
وأورد فريق “الشياطين الحمر” في بيان على موقعه الإلكتروني: “يسر مانشستر يونايتد الإعلان أنه وافق، من حيث المبدأ، على الشروط مع كل من سوانزي ودانييل جيمس لانتقال الأخير إلى النادي”.
وتابع: “أتم دانيال بنجاح الفحص الطبي في مركز التدريب، سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل مع بدء فترة الانتقالات الأسبوع المقبل”.
وأفادت تقارير أن يونايتد سيدفع لسوانزي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار)، بما يشمل حوافز ومكافآت، للحصول على خدمات اللاعب الويلزي الدولي البالغ 21 عاماً.
في المقابل أعلن سوانزي أنه من المتوقع إنجاز الصفقة رسمياً الثلاثاء.
وأنهى يونايتد الموسم في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيشارك تالياً في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في الموسم المقبل، بعدما فشل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.
وتولى سولسكاير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية سوء النتائج، وحقق النروجي الذي سبق له الدفاع عن ألوان يونايتد كلاعب، نتائج إيجابية في المراحل الأولى، قبل أن يتراجع أداء الفريق مع اقتراب الدوري المحلي من نهايته.
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