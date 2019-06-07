أحمد حسام “ميدو” مديرا فنيا لفريق مصر المقاصة لمدة موسمين

وكان ميدو، قد عقد مع مجلس إدارة النادي الفيومي، أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية لحسم مصير توليه القيادة الفنية للفريق.
واتفق الطرفان على أن تكون مدة التعاقد لمدة موسمين، ومنح الجهاز الفني كامل الحرية في التعاقدات وتقديم تقريرًا كاملًا عن القائمة المتواجدة حاليًا واللاعبين، الذي يرغب “ميدو” في التعاقد معهم.
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