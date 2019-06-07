عرض يوناني لمحمد هاني وهذا هو رد الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك رفض تام من جانب مجلس إدارة النادي بشأن احتراف محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، في نهاية الموسم الحالي، بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي أيك أثينا اليوناني.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن الجميع داخل النادي رفض فكرة رحيل اللاعب، نظرًا للحاجة إليه في الموسم الجديد.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، أقنع اللاعب بالبقاء في الفريق.