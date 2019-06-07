تعرف على موعد السوبرالألماني وانطلاق الدوري

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند يوم 3 أغسطس المقبل. يوم 3 أغسطس المقبل. وسوف يبدأ الموسم الجديد 2019-2020 بإنطلاق الدوري يوم 16 أغسطس القادم. يذكر أن بايرن ميونيخ توج بلقبي الدوري وكأس ألمانيا هذا الموسم، بينما حل بوروسيا دورتموند وصيفًا بترتيب البوندسليغا.



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