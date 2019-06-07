ميدو مديراً فنياً للمقاصة

أتم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك اتفاقه مع نادي مصر المقاصة لقيادة الفريق الفترة المقبلة. Advertisements ويعلن المقاصة التعاقد مع ميدو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل بعد الاتفاق على أغلب التفاصيل الخاصة بالعقد مع المدير الفني الجديد. وكان المقاصة قد رفض استمرار جمال عمر المدرب المؤقت وقرر تعيين مدرب صاحب خبرات بالدوري.

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