الزمالك يخطف نجم سلة الأهلي

نجح عصام عبدالحميد المدير الفني لكرة السلة بنادي الزمالك والحائز على بطولة الدوري العام بعد غياب 12 عاماً، في خطف كريم دهشان نجم الأهلي. غياب 12 عاماً، في خطف كريم دهشان نجم الأهلي. ووقع اللاعب لنادي الزمالك لمدة موسمين بعد أن فشل رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي في إقناع اللاعب بالتوقيع للاهلي.

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