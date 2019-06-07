رسميًا.. ريال مدريد يعلن انضمام هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن التوقيع مع إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وأن الناديين توصلا إلى اتفاق نهائي من أجل انتقال اللاعب للميرينجي. إلى اتفاق نهائي من أجل انتقال اللاعب للميرينجي. ووقع هازارد مع ريال مدريد عقداً لمدة خمس سنوات ، حتى 30 يونيو 2024. وسيتم تقديم هازارد كلاعب جديد لريال مدريد يوم الخميس 13 يونيو في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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