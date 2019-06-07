شاهد.. فرنسا تتقدم على كوريا الجنوبية بثلاثية في الشوط الأول بكأس العالم للسيدات

أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الاول من المباراة التى تجمعه بنظيره الكوري الجنوبي بثلاثة دون رد، في المواجهة التيتقام علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الأولى من افتتاح
سجل الأهداف يوجيني لو سومر في الدقيقة التاسعة، ثم أضافت ويندي رينارد هدفين في الدقيقتين 35، 45.
شاهد أهداف المباراة :
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