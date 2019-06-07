وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك لحصولها على برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك، والتي فازت بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.
وأثنى أشرف صبحي، على أداء هداية التى ظهرت بشكل فني وبدني عالي، في مباراة نصف النهائي والتي
كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد لإعداد بطلة مصر لتكون ضمن المتأهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وتحقيق ميدالية أولمبية وصناعة إنجاز رياضي كبير يضاف للرياضة المصرية.
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