تحدث خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن المنتخبات الثلاث التي ستواجهها مصر خلال مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.
وقال أجيري خلال تصريحات صحفية أن فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حدكبير ، فهي فرق منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها ، مما سيشكل علينا ضغوطا
وتنطلق كأس امم افريقيا ابتداءًا من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل والتي تستضيفها مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أجيري: منتخبات مجموعة مصر تتشابه في طريقة اللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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