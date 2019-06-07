أجيري: منتخبات مجموعة مصر تتشابه في طريقة اللعب

تحدث خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن المنتخبات الثلاث التي ستواجهها مصر خلال مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال أجيري خلال تصريحات صحفية أن فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حد

كبير ، فهي فرق منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها ، مما سيشكل علينا ضغوطاإضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس ، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا.

وتنطلق كأس امم افريقيا ابتداءًا من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل والتي تستضيفها مصر.