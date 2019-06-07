اخبار الرياضه

أجيري: منتخبات مجموعة مصر تتشابه في طريقة اللعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحدث خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن المنتخبات الثلاث التي ستواجهها مصر خلال مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

 

وقال أجيري خلال تصريحات صحفية أن فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حد

كبير ، فهي فرق منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها ، مما سيشكل علينا ضغوطا
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
إضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس ، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا.

 

وتنطلق كأس امم افريقيا ابتداءًا من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل والتي تستضيفها مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري: منتخبات مجموعة مصر تتشابه في طريقة اللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا