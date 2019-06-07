هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

فازت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيوبالعاصمة الإيطالية روما. و حصدت هداية البرونزية بعد خسارتها بصعوبة مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-١

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