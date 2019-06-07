انتظم لاعبو المنتخب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا التي تنطلق استعدادًا لكأس أمم إفريقيا التي تنطلقيوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولي برفقة منتخبات الكونغو واوغندا وزيمبابوي. شاهد : Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منتخب مصر يؤدي مرانه الأول استعداداً لكأس أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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