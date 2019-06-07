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جنش ينضم للتدريبات الجماعية لمنتخب مصرغداً

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أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه المسائي في ثاني أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي

تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

 

شارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر ، بينما أدى محمود جنش بعض التدريبات المنفردة ، ومن المقرر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية المسائية غدا.

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