الكاف يعترف في بيان رسمي بما حدث لرئيسه «أحمد أحمد»

اعترف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بما حدث لرئيسه الملغاشي «أحمد أحمد» في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الخميس، حيث نشر بيان رسمي عبر موقعه يؤكد أنه أُوقف بتهمة الفساد الإداري والمالي من قبل لجنة مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية الفرنسية.

وحاولت بعض وسائل الإعلام الموالية لـ «أحمد أحمد» تجميل صورته بتغيير مصطلح الاحتجاز إلى “الاستجواب” في التقارير والأخبار التي نُشرت على مدار الساعات الماضية.

لكن الكاف بنفسه قال في بيان رسمي بأن لجنة مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية “أطلقت سراح” أحمد أحمد، في إشارة صريحة وواضحة إلى أنه في موضع اتهام من قبل السلطات الفرنسية بعدما ألغى تعاقد الكاف مع شركة بوما الألمانية من طرف واحد للتعاقد مع شركة ملابس فرنسية تدعى “تاكتيكال ستيل”.

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وقال الكاف في البيان المنشور عبر موقعه الرسمي “أطلقت لجنة مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية في باريس، سراح أحمد أحمد دون توجيه أي اتهام له، حسب ما أعلنه المدعى العام الفرنسي”.

وألقي القبض على أحمد أحمد في تمام الساعة 8:30 بفندق إقامته بباريس، وخضع لتحقيق مطول، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد أكدتها مجلة فرانس فوتبول، وتم الإفراج عنه بعد حوالي خمس ساعات، وقيل أن الحكومة الفرنسية حجزت جواز سفره، لكن تلك النقطة غير مؤكدة بعد.