تقرير..من هو مالك فيورنتينا الجديد «روكو كوميسو»، وكيف سيزعج يوفنتوس والإنتر؟

أتم الملياردير الأميركي-الإيطالي «روكو كوميسو» عملية استحواذه الكاملة على نادي فيورنتينا الناشط في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى «سيري آ».

واستهل روكو مشواره بتحدي كل من يوفنتوس والإنتر في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سيعمل بكل قوته على إيقاف انتقال كييزا إلى أحدهما.

وقال الموقع الرسمي للفيولا عبر الإنتر نت يوم أمس الخميس أن روكو كوميسو توصل لاتفاق مع عائلة ديلا فالي نظير مبلغ 190 مليون دولار، أي ما يعادل 170 مليون يورو.

وأنهت الصفقة سيطرة دامت 17 عامًا لعائلة ديلا فالي على النادي البنفسجي الذي احتل نجا من الهبوط بصعوبة خلال الردهات الأخيرة من موسم 2019/2018، باحتلال المركز الـ16 بفارق 3 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط والذي احتله نادي إمبولي.

وبات فيورنتينا آخر الأندية الايطالية التي يستحوذ مستثمرون أجانب على ملكيتها، وينضم بذلك إلى روما (الأميركي جيمس بالوتا)، وميلان (صندوق إليوت الاستثماري الأميركي)، وبولونيا الذي استحوذ (الكندي جوي سابوتو) على غالبية حصصه، وإنتر (مجموعة سونينج الصينية).

من هو روكو كوميسو؟

هو رجل أعمال يبلغ من العمر 69 عامًا، ولد في كالابريا في جنوب إيطاليا وانتقل إلى الولايات المتحدة في 1962 مع والدته وشقيقتيه، للانضمام إلى والده وشقيقه اللذين سبقوه إلى هناك بست سنوات.

يملك حاليًا مجموعة “ميدياكوم” التلفزيونية، ويمتلك كذلك نادي نيو يورك كوزموس لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمركية.

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وعُرف كوميسو في الأوساط الرياضية الإيطالية والأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية عندما حاول شراء نادي ميلان من سيلفيو بيرلسكوني.

وكشف في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية هذا الأسبوع بأنه كان مشجعًا دائمًا للكرة الايطالية، قائلاً “لا يمكنني أن أصف كم تشرفني فرصة المساهمة في كتابة الفصل التالي من تاريخ نادٍ أسطوري مثل فيورنتينا”.

أضاف روكو كوميسو “فلورنسا مدينة معروفة في العالم بتمثيلها صفوة الثقافة الإيطالية”.

واعترف “خضت ثلاث سنوات من الاتصالات للاستحواذ على النادي، وطورت وعيًا عميقًا حول أهمية لا فيولا للمدينة وجماهيرها”.

إرث ديلا فالي وتحدي يوفنتوس والإنتر

كانت عائلة ديلا فالي ومن بينها رجل الأعمال دييجو ديلا فالي الذي يدير مجموعة “تودز” الفاخرة، قد اشترت النادي التوسكاني في 2002 بعد إفلاس بطل الدوري الايطالي مرتين في 1956 و1969، وهبوطه إلى الدرجة الثانية.

فيورنتينا الذي لعب له باتيستوتا وريو كوشتا وروبرتو باجيو، لم يتوج بأي لقب منذ عام 2001 حين فاز بكأس إيطاليا.

وسيشغل النادي الرأي العام الإيطالي هذا الصيف، إذا ما أوقف عملية انتقال مهاجمه الشاب “فيديريكو كييزا” إلى يوفنتوس أو الإنتر.

وعلق كوميسو على هذا الموضوع قائلاً “لم أتحدث إلى المدير الفني للفريق (فينتشنزو مونتيلا) بعد. سأقوم بكل شيء ممكن للاحتفاظ بكييزا”.