السيتي يُدافع عن حقه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تلقيها لاحتجاج رسمي من إدارة نادي مانشستر سيتي للطعن في التحقيقات التي تُجرى معه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. وفتح اليويفا تحقيقًا موسعًا مع مانشستر سيتي بتهمة انتهاك محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف في الموسمين الماضيين. وضم مانشستر سيتي أكثر من لاعب بمبلغ فاق الـ 50 مليون جنيه إسترليني، أمثال المدافع الإنجليزي جون ستونز والمدافع الإسباني لابورت، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا. Advertisements وقالت المحكمة الرياضية في بيانها “ستبدأ الآن إجراءات التحكيم، وستشمل تبادل العرائض المكتوبة بين الأطراف المعنية”. وأضافت “ستجتمع لجنة من المحكمين التابعين للمحكمة للاستماع للطعن”. وتعتقد الصحف البريطانية أن مانشستر سيتي -بطل البريميرليج الموسمين الماضيين- عرضة للحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا ما فشل في تأكيد براءته من تهمة انتهاك قواعد اللعب النظيف الخاصة بيويفا.

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