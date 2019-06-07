بتوصية من جيجز، مانشستر يونايتد يتمم صفقة جيمس

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق رسمي مع إدارة نادي سوانسي سيتي، اليوم الجمعة، بشأن ضمه للجناح الدولي الويلزي “دانييل جيمس” نظير 16 مليون جنيه إسترليني.
وانضم جيمس لصفوف اليونايتد بعدما استشار المدير الفني للفريق “أولي جونار سولشاير” مدرب منتخب ويلز “ريان جيجز” الذي أشاد بإمكانيات اللاعب وتوقع له بمستقبل مشرق في مسرح الأحلام.
وسيتحصل اللاعب على حوالي 65 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، علمًا بأنه كان يتقاضى في الأسبوع أربعة آلاف جنيهًا إسترلينيًا مع سنوانسي سيتي خلال السنوات الماضية.
وقال موقع مانشستر يونايتد “يسرنا أن نعلن توصل النادي لاتفاق رسمي من حيث المبدأ على شروط انتقال دانيال جيمس من سوانسي سيتي لصفوف الشياطين الحمر هذا الصيف”.
وأوضح البيان “تجاوز دانييل جيمس الفحص الطبي في مجمع (أون) للتدريب، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بمجرد فتح الانتقالات الدولية الأسبوع المقبل”.
وسيرفع انتقال دانييل جيمس عدد اللاعبين الويلزيين الذين مثلوا مانشستر يونايتد على مر التاريخ إلى 45 لاعبًا.
وكان دانييل جيمس شارك في 38 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع سبعة أهداف رفقة سوانسي سيتي في الموسم الماضي.
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